Suedezii de la Sabaton au colaborat cu danezii de la LEGO pentru a crea videoclipul "The Future of Warfare". Trupa îşi respectă tradiţia de a compune piese despre război, mari conflagraţii şi jertfe ale umanităţii pe câmpul de luptă. Figuri istorice, bătălii legendare şi mari lideri au fost comemoraţi de-a lungul timpului de metalişti. De această dată Sabaton ne aminteşte de bătălia de la Flers-Courcelete, desfăşurată între 15 septembrie 1916 şi 22 septembrie.

Videoclipul cel nou evocă acel moment folosind cuburi LEGO pentru a asambla şi pune în mişcare tancuri, soldaţi şi arme de mare calibru. Inclusiv artiştii din trupa suedeză primesc propriile figurine LEGO. Vedem tancuri rudimentare ce trec peste sârmă ghimpată, mitraliere şi baionete scoase peste tranşee şi explozii animate low budget peste vehiculele celor două tabere.

"The Future of Warfare" este un single extras de pe albumul al nouălea din discografia formaţiei, "The Great War", care a debutat în iulie 2019 prin Nuclear Blast Records. Acela a fost şi un disc aniversar, sărbătorind 20 de ani de carieră a trupei. Tema sa a fost Primul Război Mondial, cu poveştile sale mai puţin cunoscute, dar şi bătălii celebre.

Înregistrările albumului au început la fix 100 de ani de la sfârşitul Primului Război Mondial, pe 11 noiembrie 1918. Au durat 3 luni şi l-au implicat pe colaboratorul şi producătorul Sabaton Jonas Kjellgren. Sabaton i-a făcut şi botezul de foc noului chitarist Tomy Johansson, care a mai colaborat cu Golden Reusrrection şi Reinxeed. El l-a înlocuit pe Thobbe Englund în 2016.

Albumul din 2019 al trupei a ajuns pe locul întâi în topurile din Germania, Elveţia şi Suedia. A fost apreciat de critici şi fani şi a generat single-uri precum "Great War", "82nd All The Way", "The Red Baron" şi "Fields of Verdun". Sabaton avea un concert programat la Arenele Romane pe 14 august 2020, dar acesta a fost reprogramat din cauza pandemiei.