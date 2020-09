"Guardians of the Earth" începe dramatic şi are 2 minute de instrumental meditativ, ce aminteşte de TOOL şi de rock progresiv. Totul este ilustrat cu imagini din pădurea amazoniană, care pierde zilnic hectare întregi din cauza incendiilor şi defrişării. Vedem jaguari şi porci sălbatici, băştinaşi cu picturi faciale şi oameni ai locului care trăiesc în aceleaşi condiţii ca acum mii de ani. Pe la minutul 2 apare distrugerea, camioanele care transportă buşteni, buldozerele şi localnicii care privesc din spatele gardurilor metalice.

Solistul Derrick Green se dezlănţuie, cu versuri despre distrugerea Pământului şi iresponsabilitatea rasei umane. Tobe furioase şi o chitară complexă a lui Andreas Kisser îl însoţesc, alături de acel negativ dramatic ce aduce cu o orchestră. Piesa este cel mai nou single de pe albumul "Quadra", lansat de Sepultura în februarie prin Nuclear Blast Records. Albumul concept a fost înregistrat la Fascination Street Studios în Suedia, alături de cunoscutul producător Jens Bogren.

"Quadra" vine după "Machine Messiah" din 2017, care a făcut apologia omului captiv tehnologiei şi care se auto distruge prin piese de silicon şi ore pierdute în social media. De pe noul disc am putut asculta single-urile "Means to an End", dar şi "Isolation", care a avut un debut fulminant la Rock In Rio, ducând fanii în extaz. Poate cel mai interesant single de pe LP a fost "Last Time", care a primit un videoclip ce îi ilustrează perfect referirile la adicţie şi replica clasică de "e ultima oară când fac asta".

"Guardians" a debutat în cadrul unei ediţii speciale de "SepulQuarta", un proiect live al formaţiei, care a inclus şi discuţii despre mediul înconjurător. Oaspeţii acestui podcast SepulQuarta au fost Andre Trigueiro, jurnalist specializat pe ecologie, care a participat la o sesiune Q&A cu Andreas Kisser şi Derrick Green. A participat şi Carolina Castro, preşedinte al Sea Shepherd Brazil, care se ocupă cu conversarea vieţii marine din Brazilia. A fost inclus şi Mitch Anderson, fondator al Amazon Frontlines, un ONG care colaborează cu băştinaşii şi le apară drepturile asupra pământului.