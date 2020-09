Cat Stevens este în duet cu el însuși într-un videoclip emoționant, realizat pentru o versiune reeditată a piesei "Father And Son". Melodia se regăsește pe ediția aniversară a albumului "Tea For the Tillerman", disc ce împlinește anul acesta 50 de ani de la apariția pe piață.

Mesajele pieselor de referință nu se pierd de la o generație la alta, ci capătă semnificații și mai adânci. "Father and Son" este fără îndoială o astfel de piesă, care ne poate fi călăuză și în vremurile ciudate pe care le trăim. ""Father and Son" pare o piesă potrivită pentru ceea ce se întâmplă acum, dacă consideri figura paternă drept realitatea actuală. Totuși, nu cred că revoluțiile sunt atât de blânde cu ordinea anterioară, obiectivul lor principal este să schimbe totul și să scape de tot ce a fost înainte. În vreme ce eu, personal, nu cred în astfel de schimbări; cred într-o schimbare care nu va distruge neapărat totul", a declarat Yusuf / Cat Stevens. Pentru versiunea reeditată, muzicianul cântă în duet cu el însuși, o experiență incredibilă, posibilă grație tehnologiei. "În piesa "Father and Son", vocea fiului este luată de pe o înregistrare cu mine din 1970, de la The Troubadour, din Los Angeles. Și iată-mă acum, la 70 de ani, cântând cu mine la vreo 22 de ani. E incredibil. E o realitate virtuală", a declarat Cat Stevens pentru revista Rolling Stone. Versiunea aniversară a albumului "Tea For the Tillerman" a fost înregistrată în sudul Franței împreună cu producătorul Paul Samwell-Smith și chitaristul Alun Davies, ambii prezenți la înregistrarea versiunii originale a discului. Unele piese au păstrat linia melodică inițială, în vreme ce altele au căpătat noi direcții artistice. Discul va fi lansat oficial pe 18 septembrie, putând fi precomandat de pe Amazon.