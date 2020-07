Concerte Sabaton și Avatar și interviuri în premieră la European Metal Festival Alliance 2020

European Metal Festival Alliance (EMFA), o alinață din care fac parte 13 festivaluri independente din Europa, a anunțat line-up-ul complet al ediției online de anul acesta. Publicul va putea umări de acasă concerte memorabile susținute de Sabaton, Avatar, Tesseract și Napalm Death, printre altele, precum și interviuri difuzate în premieră. Abonamentele pentru acest festival au preț unic.

European Metal Festival Alliance (EMFA) și-a unit eforturile pentru a oferi fanilor rock și metal de pe continent un festival online unic, de anvergură europeană. Timp de 3 zile intense fanii muzicii vor avea parte de un program variat de concerte oferite de peste 35 de trupe, interviuri și de conținut video exclusiv ce va putea fi urmărit online, din confortul casei, pe 7, 8 și 9 august 2020, pe www.MetalFestivalAlliance.com.

Ce concerte vor putea fi urmărite online

În weekend-ul festivalului online EMFA, fanii metal vor avea acces la secvențe nemaivăzute și difuzări în premieră ale unor concerte memorabile susținute de Sabaton (show-ul susținut ca headliner la Bloodstock Open Air Festival în 2019), Avatar (concertul susținut ca headliner la Alcatraz Festival în 2019), alături de show-urile unor nume consacrate, precum: Tesseract (Bloodstock Open Air, 2019), Thy Art Is Murder, Napalm Death, Grand Magus și Battle Beast (concerte susținute la Summer Breeze Open Air 2019) și Iar DEE SNIDER își va încânta fanii cu două piese live, nedifuzate până acum, ce au fost cântate la Bloodstock Open Air Festival în 2019.

Show-uri înregistrate în perioada pandemiei

Pe lângă aceste difuzări în premieră ale unor concerte memorabile, European Metal Festival Alliance va oferi participanților o serie de show-uri special înregistrate în perioada pandemiei, pentru acest festival online, de o serie de trupe renumite, promotoare ale unor genuri muzicale foarte variate: Rotting Christ, Butcher Babies, Orange Goblin, Heidevolk, Primordial, King 810, Amenra, Parasite Inc., Alien Weaponry, Venom Prison, Mass Hysteria, Angelus Apatrida, Evergrey, Kampfar, Venom Inc., Unleash The Archers, Legion Of The Damned, Dirty Shirt, Gutalax, Kissin’ Dynamite, Evil Invaders, ¡Pendejo!, Der Weg einer Freiheit, Cult of Fire, Lèpoka, Spoil Engine, SVART CROWN, Deserted Fear, Dead Lord, RoadkillSoda, NYTT LAND, White Walls și SkyEye.

Interviuri difuzate în premieră la EMFA 2020

Pe lângă multitudinea de show-uri live, participanții la festivalul online EMFA vor putea asculta în premieră o serie de interviuri cu unele dintre cele mai cunoscute trupe la nivel internațional. Fanii vor putea afla, spre exemplu, cu ce și-au ocupat timpul în perioada lockdown-ului sau în contextul actual al pandemiei, la ce proiecte muzicale lucrează și ce cred despre “vara fără festivaluri” artiști precum: DEE SNIDER, Biff Byford, Jamey Jasta, Devin Townsend, Winston McCall, Cristina Scabbia, Wednesday 13, Phil Rind și mulți alții.

Contribuția ARTmania Festival

ARTmania Festival, membru al European Metal Festival Alliance (EMFA), va folosi această ocazie unică pentru a susține promovarea la nivel european a produselor culturale românești și a muzicii rock din România, în continuarea eforturilor pe care le-a depus în această direcție, în ultimii doi ani, prin intermediul Romanian Music Export (primul program românesc care își asumă zona de promovare și de export muzical la nivel european, lansat de ARTmania în 2018).

În acest scop, festivalul ARTmania va fi prezent în cadrul EMFA cu interviuri, filmări inedite din festival sau de la înregistrările realizate pentru această ocazie.

În plus, ARTmania Festival va oferi publicului european participant la EMFA și trei concerte special înregistrate în perioada pandemiei pentru acest festival online internațional. Concertele sunt susținute de trei trupe românești, cunoscute în comunitatea rock locală și internațională (a-z): DirtyShirt, RoadkillSoda și White Walls.

Prețuri abonamente pentru European Metal Festival Alliance (EMFA)

Publicul poate cumpăra abonamente (valabile pentru cele trei zile de festival) la prețul de 6,66 euro.