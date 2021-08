Sabaton - Steel Commanders

În 2017 Sabaton lansa piesa "Primo Victoria", cu un videoclip în versiunea World of Tanks. În octombrie 2020 Korn a lansat single-ul şi piesa "Finally Free", pentru a promova World of Tanks Blitz. Acum apare un nou proiect, "Steel Commanders", o înlănţuire de solo-uri mitraliate rapid pe un power metal vânjos, ilustrat cu tancuri nervoase care se luptă în mocirla Primului Război Mondial.

Ajungem şi la conflagraţii mai recente şi vedem tancuri aduse la zi, modele folosite de ruşi, americani sau nemţi. Cei care joacă World of Tanks cred că vor şi recunoaşte secţiuni ale hărţii prezentate în videoclip, cel mai probabil o bătălie franceză din Al Doilea Război Mondial. Sau poate o bătălie din Polonia, deoarece de acolo provine creatorul jocului.

Spre final chiar membrii trupei Sabaton ajung în interiorul panzerelor şi sunt pe cale să fie distruşi de un proiectil, dar evită dezastrul în ultima clipă. Alături de trupa Sabaton cântă violoncelista Tina Guo, nominalizată la un premiu Grammy şi desemnată BRIT Female Artist of the Year. Guo este unul dintre cei mai apreciaţi violoncelişti ai momentului, iar creaţiile sale se aud în zeci de filme, seriale, jocuri.

Single-ul "Steel Commanders" va sosi pe platformele de streaming digitale pe 17 septembrie, iar cei care fac precomandă vor primi premii şi bonusuri pentru jocul World of Tanks. Sabaton va apărea în joc în perioada următoare, ca echipaj al unor tancuri. Cu doar câteva zile în urmă Sabaton a anunţat un nou album, "The War to End All Wars", oferind şi un teaser video. Vor rămâne la tematica asociată Primului Război Mondial, ca şi în cazul ultimului LP, "The Great War", care a debutat în 2019.

Ultimele single-uri lansate de formaţie au fost "Defence of Moscow", "Livgardet" (tribut pentru garda suedeze, care împlinise 600 de ani), dar şi "The Future of Warfare", cu un videoclip LEGO.