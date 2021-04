"Boilermaker" a fost lansată pentru prima dată ca parte a unui live set susținut de Royal Blood în vara anului 2019. Apoi, piesa a fost interpretată de trupă la festivalurile Reading & Leeds din acel an.

Produsă de Josh Homme, solistul Queens of the Stone Age Homme și înregistrată la studioul său Pink Duck din Los Angeles, versiunea de studio a melodiei a fost lansată oficial împreună cu un videoclip regizat de Liam Lynch.

"Boilermaker" vine după ce anterior Royal Blood a lansat single-ul "Limbo". Vestea lansării unui nou album a sosit în ianuarie, în timp ce primul single de pe acest material, "Trouble’s Coming" a fost ajuns la urechile fanilor în luna septembrie a anul trecut.

"Typhoons" este cel de-al treilea material din cariera muzicală a trupei și este marcat de o schimbare a sound-ului. Royal Blood a înclinat spre un stil ușor groove și electronic, ce duce cu gândul la Daft Punk sau Justice. Albumul a fost produs în mare parte de cei doi membri Royal Blood (Mike Kerr și Ben Thatcher), cu excepția a două piese: "Boilermaker" a fost semnată de Josh Homme, solistul Queens of the Stone Age, în timp ce Paul Epworth (Adele, Florence and the Machine) s-a ocupat de "Who Needs Friends". Albumul va fi lansat oficial pe 30 aprilie.

Tracklist "Tyohoons":