Videoclip "Limbo" este filmat noaptea, pe o şosea liberă, pe care îşi etalează trucurile bikeri ce dansează în sincron şi se ridică pe o roată. Cele mai cool motociclete tunate, cu tot cu o iluminare fistichie se duelează pe străzile metropolei europene. Găştile sunt îmbrăcate în piele, cu căşti de un negru mat şi au mişcările de dans necesare pentru un battle ca în filmele americane. Dacă se viralizeaza coregrafiile din videoclip, e posibil să se lase şi cu o provocare TikTok cu aceste dansuri.

Sunt momente când piesa sună a Muse, alteori a electro şi deseori a disco. Acest track serveşte ca preview pentru cel mai nou album Royal Blood, "Typhoons", care va sosi pe 30 aprilie prin casa de discuri Warner. Noul videoclip a fost regizat de către Joao Retorta şi sincronizează perfect dansurile motocicliştilor cu ritmul piesei, dar şi cursele lor pe 2 roţi cu single-ul din fundal. Totul a fost filmat în Kiev.

"Limbo" a debutat live printr-o reprezentaţie virtuală a trupei pe platforma de gaming Roblox. Pe aceeaşi plaformă au concertat în 2020 nume precum Lil Nas şi Ava Max. Cât despre noul LP al britanicilor, de pe acesta am mai ascultat şi alte single-uri până acum, precum "Trouble's Coming" şi "Typhoons". Au trecut 4 ani de la albumul din 2017, "How Did WE Get So Dark", de pe care am ascultat single-uri ca "Look Like You Know" şi "I Only Lie When I Love You". Royal Blood este un duo britanic care îşi trage seva din rock revival-ul al anilor 2000 şi emulează sunetul unor nume ca The White Stripes, The Kills şi mai ales Death From Above 1979.

Acest duo îi are în componenţă pe Mike Kerr şi Ben Thatcher şi este activ din anul 2011. Abordează genuri ca rock alternativ, garage rock şi stoner rock. Sunetul formaţiei este definit de modul în care Kerr cântă la chitară bas, folosind diferite pedale speciale şi multiple amplificatoare.