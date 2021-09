Royal Blood - Hold On

"Hold On" se găsește pe cel de-al treilea album semnat Royal Blood. Este vorba de "Typhoons", disc ce a fost lansat la sfârșitul lunii aprilie. Materialul s-a făcut remarcat printr-o schimbare a sound-ului. Royal Blood a înclinat spre un stil ușor groove și electronic, ce duce cu gândul la Daft Punk sau Justice.

Albumul a fost produs în mare parte de cei doi membri Royal Blood (Mike Kerr și Ben Thatcher), cu excepția a două piese: "Boilermaker" a fost semnată de Josh Homme, solistul Queens of the Stone Age, în timp ce Paul Epworth (Adele, Florence and the Machine) s-a ocupat de "Who Needs Friends".

În ceea ce privește videoclipul piesei "Hold On", acesta a fost regizat de Colin Hanks, care interpretează, de asemenea, și personajul principal. Hanks este Roy Boulders, un speaker motivațional care folosește versurile melodiei "Hold On" în timpul unui seminar.

Cei câțiva participanți sunt captivați de abilitățile lui Boulders, totuși în spatele sălii stau neimpresionați doi indivizi: Josh Homme - solistul Queens Of The Stone Age și Matt Helders - toboșarul trupei Arctic Monkeys.

Tracklist "Typhoons" (deluxe edition):