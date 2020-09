Royal Blood prezice pe un ton Daft Punk: "Trouble’s Coming" - AUDIO

Royal Blood s-a întors și nu oricum, ci cu un sound nou și vești despre cel de-al treilea album. Single-ul "Trouble’s Coming" deschide un nou capitol creativ pentru formație, vocalistul Mike Kerr mărturisind că și-a permis să fie mai vulnerabil.

Dacă în 2014 Royal Blood culegea ropote de aplauze din partea nostalgicilor și iubitorilor muzicii rock de esență tare, 2020 vine cu o schimbare majoră în sound-ul formației din Brighton. Muzică electronică a satisfăcut nevoia de nou a trupei, astfel fiind absorbite influențe din zona Daft Punk. Piesa care ne ghidează în direcția viitorului album Royal Blood este "Trouble’s Coming".

"Această piesă a marcat un moment cheie pentru noi. Eram însetați și în căutare de ceva nou, dar care să nu distrugă ceea ce am creat până acum. Aveam nevoie de ceva ce nu mai făcuserăm anterior, iar aceasta a fost prima piesă care s-a închegat", a declarat vocalistul Mike Kerr într-un interviu acordat publicației NME.

Din perspectiva lui Mike, această schimbare nu este deloc una forțată, ci a venit aproape de la sine.

"Am realizat că acest sound mult mai dansant se integra natural în genul de muzică pe care deja îl făceam. Am găsit această linie comună între rock clasic, muzică dance și disco, unde, pentru mine, se află și AC/DC. Ei cântă mereu peste un beat foarte direct. E ca o bătaie a inimii ce trece prin toate piesele și care nu se oprește niciodată. Și apoi vin riff-urile alea deasupra. Tot ce a trebuit să facem a fost să mărim viteza și ne-a oferit această nouă abordare asupra modului în care făceam muzică. Ne-am simțit ca și acum am fi văzut color pentru prima oară."

AUDIO: Royal Blood - "Trouble’s Coming"

Cel de-al treilea album Royal Blood, care este gata și va fi lansat, cel mai probabil, anul acesta, este un material pe care Mike Kerr îl ascultă pe repeat. E mândru de rezultat, consideră că este cel mai bun album al trupei de până acum și că maturitatea dobândită în ultimii ani se poate observa pe toate nivelurile: în lirică, sound și producție.

"Fiecare piesă de pe album are propria ei personalitate. Asta este dovada schimbării și evoluției pe care am făcut-o ca trupă și ca oameni."

Albumul anterior, "How Did We Get So Dark?", a debutat pe prima poziție în topul discurilor din UK, la fel ca și primul, însă a fost criticat pentru lipsa unei evoluții vizibile din punct de vedere creativ.