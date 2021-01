Royal Blood lansează piesa "Typhoons" și anunță un nou album - AUDIO

Duo-ul britanic își surprinde fanii cu un nou material discografic, ce este programat de lansare în luna aprilie. Royal Blood a lansat și o melodie de pe acest album, pe care te invităm să o asculți în articol.

Royal Blood revine în atenția fanilor cu albumul "Typhoons", dar și cu piesa cu același nume. Este cel de-al treilea material din cariera muzicală a trupei și este marcat de o schimbare a sound-ului. Royal Blood a înclinat spre un stil ușor groove și electronic, ce duce cu gândul la Daft Punk sau Justice.

"Typhoons" a fost produs în mare parte de cei doi membri Royal Blood (Mike Kerr și Ben Thatcher), cu excepția a două piese: "Boilermaker" a fost semnată de Josh Homme, solistul Queens of the Stone Age, în timp ce Paul Epworth (Adele, Florence and the Machine) s-a ocupat de "Who Needs Friends". Albumul va fi lansat oficial 30 aprilie, dar doritorii pot deja să plaseze o precomandă.

Tracklist "Tyohoons":

Trouble’s Coming Oblivion Typhoons Who Needs Friends Million & One Limbo Either You Want It Boilermaker Mad Visions Hold On All We Have Is Now

În ceea ce privește single-ul "Typhoons", acesta vorbește despre felul în care poți fi atât de pierdut în propriile gânduri încât să devină totul infernal. Însă, ca o furtună sau un taifun (n.r. "typhoon"), perioada dificilă nu este permanentă.

AUDIO: Royal Blood - Typhoons