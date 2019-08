Mika ne intrigă cu un videoclip realizat cu foarte multă iscusință de către regizorul britanic Andrew "W.I.Z." Whiston. Pentru a sugera ideea de “Tiny Love”, Mika este filmat în așa manieră încât să pară mai mic decât partenera sa, totul părând desprins dintr-un film de Tim Burton.

“Cel mai important lucru din lume este dragostea pe care o avem pentru cei din jurul nostru, dragostea pe care o primim de la ceilalți și dragostea pe care o avem pentru noi înșine. Această dragoste se poate simți atât de puternic și în același timp este atât de fragilă și imperceptibilă altora. Prin această piesă încerc în mod deliberat să provoc această emoție”, a detaliat Mika pe site-ul său.

Noul single se regăsește pe albumul “My Name Is Michael Holbrook”, cel de-al cincilea material de studio al artistului. Discul va include 13 piese și va fi lansat pe 4 octombrie.

Mika a devenit cunoscut după ce piesele “Relax Take It Easy” (2006) și “Grace Kelly” (2007) au ajuns Number One în topurile din Marea Britanie.“Life in Cartoon Motion”( 2007), albumul său de debut, i-a adus atât un număr foarte mare de fani, cât și aprecierile criticilor, care l-au comparat cu artiști precum Freddie Mercury, Scissor Sisters, Elton John, Robbie Williams sau David Bowie.

Primul album s-a vândut în peste 5,6 milioane de copii în întreaga lume, Mika primind astfel premiulBRIT pentru “Best British Breakthrough Artist” și o nominalizare la premiile Grammy. “The Boy Who Knew Too Much”, apărut în 2008, include single-ul “We Are Golden”, care debutează pe locul 4 în clasamentul britanic. Urmează apoi ”The Origin of Love” (2012), clasat pe prima poziție în topul albumelor din Franța, și ”No place în Heaven” (2015).