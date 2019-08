Noul single The Neighbourhood transmite o melancolie aparte, ce se agață doar de starea de plutire a vocalistului Jesse Rutherford. În videoclip, acesta apare îmbrăcat într-un costum auriu, părând a fi un extraterestru pierdut printre pământeni și ajuns în "Middle of Somewhere".

The Neighbourhood cântă din 2011. În cei 8 ani de când se află pe piață au reușit să semneze un contract cu Columbia Records, să lanseze două EP-uri (”I’m Sorry…” și ”Thank You”) și două albume album ( ”I Love You.” și ”The Neighbourhood”) și să obțină un Number One în topul Billboard Alternative Songs. Piesa care i-a plasat în atenția mediatică a fost ”Sweater Weather”, compoziție ce a pornit de la un simplu ritm de chitară.

Originară din California, formația este compusă din Je$$e Rutherford (voce), Zach Abels (chitară), Michael „Mikey” Margott (bass), Jeremy Freedman (chitară) și Brandon Fried(tobe). Inițial, bateristul formației a fost Bryan Sammis, însă, așa cum se întâmplă atunci când „prinzi aripi”, la un moment dat nu toți membrii zboară în aceeași direcție. Bryan a optat deci pentru o carieră solo, părăsind formația în ianuarie 2014.