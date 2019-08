Stereophonics își surprinde fanii cu anunțul unui nou album de studio, cel de-al 11-lea din cariera formației. Discul se numește "Kind" și va fi lansat pe 25 octombrie, prin intermediul Parlophone Records.

Până la dezvăluirea albumului ne bucurăm de un nou single, lansat cu videoclip. "Fly like an Eagle" este noua piesă Stereophonics, ce ne readuce sound-ul de la începuturile formației, dar și un mesaj frumos, explicat chiar de solistul Kelly Jones.

""Fly like an Eagle" a fost printre primele piese pe care le-am compus și acoperă o mare parte a ideii noului album. A pornit de la versul <<wanna fly like an eagle, and dare to reborn>> (<<vrei să zbori ca un vultur și să îndrăznești să renaști>>) - nu în sensul religios, ci se referă la schimbare și dezvoltare și la a învăța să nu te bazezi pe zonele de confort ale vieții tale. Iar noi, ca oameni, ne transformăm mereu în noi și diferite versiuni ale noastre. Nu trebuie să rămânem neschimbați", a detaliat solistul Kelly Jones în comunicatul de presă ce anunță lansarea noului single.

Videoclipul "Fly like an Eagle" este regizat de Charlotte Regan și o are în rol principal pe actrița Charlie Creed-Miles, cunoscută pentru rolul din serialul "Peaky Blinders".

În 2017, Stereophonics lansa albumul "Scream Above The Sounds", ce a inclus melodii precum "All In One Night" și "Caught By The Wind".