Videoclipul noului single ”Helplessly Lost” a fost filmat în Cape Town și regizat de Jarrad Seng, cu care Passenger a colaborat pentru aproape toate videoclipurile sale.

Noua melodie nu este inclusă încă pe niciun album. Ultimul disc al lui Passenger a fost lansat în vara anului trecut, pe 31 august. Materialul s-a intitulat ”Runaway” și a inclus 10 piese noi, toate compuse de Passenger.

Printr-un timbru distinctiv și o piesă încărcată de emoție, Michael David Rosenberg, cunoscut sub pseudonimul Passenger, a reușit în 2013 să se facă auzit la nivel internațional. Piesa ”Let Her Go” a fost Number One în 17 țări, înregistrând vânzări de peste un milion de copii în UK și peste 3 milioane de exemplare în Statele Unite.

Interesant este faptul că piesa care i-a adus recunoașterea exista pe piață deja de aproape un an înainte de a ajunge să facă furori în topuri și să fie difuzată constant de posturile de radio. „Let Her Go” a fost asemenea unei comori ascunse, a cărei valoare a fost recunoscută de public doar după ce a fost expusă în diverse reclame.