Printre concurenții înscriși la concursul din clipul lui Marshmello se numără un copil care face karate, un jongleur, un artist care cântă la banjo și o formație.

DJ-ul urcă pe scenă pentru a prezenta o coregrafie, în vreme ce publicul aplaudă isteric. Luminile surprind chipuri în mulțime, în timp ce câțiva spectatori îl fotografiază pe Marshmello dansând. După ce obține aproape nota maximă, se îndreaptă spre culise, unde următorul concurent așteaptă plin de emoții să urce pe scenă. DJ-ul îl încurajează, iar acesta reușește în final să câștige concursul. În videoclip apare și actrița și cântăreața Paula Abdul, cunoscută pentru abilitățile sale de dans.

Lansat pe 3 aprilie, videoclipul melodiei "Tell Me" a reușit să cumuleze peste 1,5 milioane de vizionări pe YouTube. În momentul de față, videoclipul se situează pe locul 40 în topul YouTube Worldwide Trending.

Anterior acestei piese, Marshmello a lansat piesa "Here With Me" feat CHVRCHES. DJ-ul a început anul în forță, cu un concert pe 2 februarie în jocul Fortnite.