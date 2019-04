BLACKPINK este un grup K-pop compus din membrele Jisoo, Jennie, Rose şi Lisa. Videoclipul "Kill This Love" a intrat în istorie, ajungând la 50 de milioane de viuzalizari în 24 de ore, un record absolut pentru platformă video. Reprezentanţii YouTube au confirmat un alt record: 979.000 de persoane au vizionat simultan acest clip prin YouTube Premiere.

Piesa "Kill This Love" face parte de pe noul material BLACKPINK, un EP care mai cuprinde și piesele "Don’t Know What To Do", "Kick It", "Hope Not" și un remix după hitul "DDU-DU DDU-DU" - cel mai apreciat material lansat vreodată de o trupă K-pop feminină. Toate cele 5 melodii sunt disponibile pe toate platformele digitale.

Videoclipul este regizat de către Hyun Seung Seois şi este plin de coregrafii complexe, dramă şi emoţii, lucru specific curentului K-pop. Fetele dansează pe un fundal exploziv şi emulează imaginea Larei Croft, un aer de rebelă, ţinute posh şi la modă. Piesa are ca temă principală o alarmă din trompete și tobe epice, fiind conturată de elementele vocale și de rap ale celor patru fete sud-coreene. TEDDY, R.Tee, 24 și Bekuh BOOM au participat la compoziția piesei, versurile fiind semnate de TEDDY și Bekuh BOOM.

Grupul BLACKPINK, compus din JISOO, JENNIE, LISA și ROSÉ - patru vocaliste carismatice, dansatoare și fashion icon-uri, a fost înființat în anul 2016 și de atunci a cunoscut o ascensiune la care orice artist visează. Single-ul „DDU-DUDDU-DU” a fost cel mai apreciat material lansat vreodată de o trupă K-pop feminină, ajungând chiar în clasamentul Billboard Hot 100, în timp ce videoclipul piesei a înregistrat 10 milioane de vizualizări, la doar 6 ore după lansare, și 36,2 milioane de vizualizări într-o singură zi.

Anul 2019 va fi foarte încărcat pentru BLACKPINK, care, după ce va cânta la Coachella, va începe turneul nord-american, devenind prima trupă feminină de K-pop care va susține un turneu internațional alături de o trupă live. După Coachella începe un turneu nord american şi internaţional, alături de un live band. Cucerirea SUA a început deja, cu apariţii la The Late show With Stephen Colbert şi Good Morning America. Headlinerul Coachella, Ariana Grande a promis deja că le va privi pe fete din culise.