"Shockwave" este cel mai nou single al lui Liam Gallagher, extras de pe albumul viitor "Why Me? Why Not". Odată cu lansarea clipului a fost anunţată şi data de debut pentru LP: 20 septembrie 2019. Discul soseşte prin Warner Records şi este al doilea material solo al artistului britanic. Videoclipul oficial a fost regizat de către Francois Rousselet şi se petrece în sudul Statelor Unite.

Totul începe cu chibrituri care ard o casă, pe care Liam o lasă în spate, ca toţi eroii din filmele de acţiune. Vede şi o domnişoară mergând fără ţintă pe câmpii, dar şi nişte inadaptaţi care sunt gata să facă prăpăd. Imaginile de rebeliune clasică sunt relativ blajine la începutul video-ului, dar se transformă în rebeliune de alt tip în a doua parte a acestei creaţii vizuale.

Înmagazinând multă angoasă şi nemulţumire, faţa şi vocea lui Liam ne duc într-o mare de oameni care protestează şi se bat cu jandarmii. Un caz clasic de brutalitate a poliţiei şi de manifestanţi scăpaţi de sub control, protestând contra războiului. Liam trece printre toate şi toţi, neafectat ca un narator sau inspiraţional ca un Mesia.

Cine priveşte cu atenţie pancartele protestatarilor va putea vedea şi titlul viitorului album inscripţionat pe câteva din ele. "Why Me? Why Not" vine în completarea lui "As You Were" din 2017, un material discotgrafic bine primit de critici şi de fani. Noul disc a fost înregistrat alături de producătorii Andrew Wyatt de la Miike Snow şi Greg Kurstin. Ambii au lucrat cu Liam şi la primul său album solo.

Fostul solist Oasis a anunţat câteva concerte programate pentru aceasta toamnă. Va cânta în deschiderea reprezentaţiei The Who din San Francisco şi Los Angeles şi va ajunge şi în România la Fall In Love Festival, care are loc între 31 august şi 1 septembrie. Acolo mai cântă şi Disclosure, Kaiser Chiefs, Şuie Paparude, Jurjak, Firma şi The Mono Jacks. Evenimentul are loc la Palatul Mogoşoaia.