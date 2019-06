"Pierde Tot Anu'" e despre acel moment când te întrebi ce ai făcut toată vara şi toate nopţile devin un colaj de party, ieşiri cu prietenii şi distracţie. Videoclipul este o creaţie San, Cercel Lazăr şi Noaptea Târziu. Vescan este protagonist, alternând intre plimbări în Centrul Vechi cu prietenii şi toasturi înconjurat de fete în club.

Noul single se vrea a fi piesa-imn a acestei veri, pentru toţi studenţii sau cei care îşi amintesc de anii de studenţie. Melodia este extrasă de pe albumul lui Vescan, care se va lansa în toamnă "Muzică Sau Nebunie". Despre noua sa creaţie Vescan a spus următoarele:

Albumul "Muzică Sau Nebunie" continuă cu piesa "Pierde Tot Anu'" alături de băieții de la Noaptea Târziu, o piesă la care am lucrat cu toții cu zâmbetul pe buze, pentru că nu poţi să-ți amintești de studenție altfel!" Sunt convins că nimeni nu se aștepta la o colaborare de genul acesta și ne bucurăm mult să fim noi cei care prezintă imnul studenților din România. Le mulțumesc mult tuturor celor implicați în acest proiect! Peace and love!

Prietenii săi de la Noaptea Târziu au completat astfel:

Ne bucurăm foarte mult că această colaborare a avut loc și sperăm că am reușit să creăm imnul studenților și că se vor regăsi toți cei cărora le lipsește această perioadă! Cu toate că probabil este o colaborare neașteptată, noi am lucrat foarte bine alături de Vescan, iar perioada petrecută la studio a fost fun. Ne place mult această piesă și sperăm ca și vouă să vă placă!

Piesa este scrisă de Vescan şi Cuza, iar compoziţia şi producţia au fost realizate de Mahia Beldo. Vescan a mai lansat în acest an melodia "Am Uitat Să Mai Fim Oameni", care face parte din proiectul "Prin ochii voştri", unde fiecare nou track este bazat pe subiecte propuse de fani. Tot în 2019 am putut asculta şi "Tăcerea", colaborare între Vescan şi Nicoleta Nuca, care a depăşit 4 milioane de vizualizări pe YouTube.