"Totul este muzică. Indiferent de vârstă. Începutul contează pentru fiecare artist și contează să fii sincer. Am decis anul acesta să promovez copii care sunt talentați și muncitori în a reuși să ajungă sus și să își depășească limitele necondiționați. Un prim artist este Andy Nicholas Neagu din Bârlad pe care îl prezint în fața voastră, în casele voastre ca un viitor rockstar în România. La numai 12 ani transmite și simte muzica rock ca un mare artist deja", a spus Tudor Turcu.

Melodia este un cover după cunoscuta formație Apocalyptica împreună cu soliștii Ville Valo (HIM) și Lauri (The Rasmus). În urma colaborării din 2004 au lansat melodia "Bittersweet". Fanii trupei se pot bucura de un nou concert Apocalyptica. Formația revine la București cu un show ce va avea loc la Arenele Romane pe 29 octombrie. Cu acest prilej, finlandezii vor cânta integral materialul care i-a consacrat, "Metallica by 4 cellos", alături de multe alte hit-uri Metallica.

Tudor Turcu a cochetat cu muzica, îndeosebi cu muzica metal, dintotdeauna, însă a dobândit notorietatea odată cu participarea la X Factor România în 2012. În cadrul concursului difuzat de Antena 1, Tudor a surprins juriul şi telespectatorii cu interpretarea sa cu care a dorit să promoveze muzica rock, inserând în prestaţiile sale pasaje de growl, specifice death metalului. După ce câștigat concursul, Tudor a participat la Selecția Națională Eurovision 2013 cu piesa "Hello". În 2014, cântărețul a participat din nou la Selecția Națională pentru Eurovision. Alături de trupa Clipa, câștigătorul X Factor cântă "World of Dreams", o piesă rock ritmată cu influențe folclorice.

Artistul a lansat piese precum "Nu minți", "Is there anybody out there?", "Anastasia", "Goi de Trecut" sau "Vise Colorate", și a cântat în deschiderea concertelor Dark Tranquility și Europe.