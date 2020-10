Korn nu este prima trupă care colaborează cu producătorii jocului World of Tanks Blitz, Sabaton realizând la rândul său un clip dedicat jocului şi primind şi propriul tanc în acest titlu. În videoclipul "Finally Free" vedem un tanc cu ţepi pe care sunt montate difuzoare, din care duduie la maxim muzica celor de la Korn, într-un peisaj părăsit. Acţiunea se petrece într-o lume deşertică, în care Jonathan Davis cântă la un microfon cu design nou. Protagonistul clipului este Captain, care este un mare fan Korn şi care explorează lumea dezolantă din jur în căutarea concertului iluzoriu.

Scenele alternează între reprezentaţia Korn pe o platformă înaltă şi drumul lui Captain. Avem şi gândaci care îl ghidează pe eroul nostru, dar şi refugiaţi care aleargă pe fostul teren de luptă. Hainele şi atmosfera amintesc de "Mad Max", dar calmul personajelor este bizar. Tancuri dezmembrate şi în flăcări îi vor încânta pe fanii jocului World of Tanks Blitz. Avem chiar şi o secvenţă de luptă spre finalul clipului, când eroul nostru este confruntat cu un tanc ce vine direct din faţă şi trebuie să îl distrugă cu propriul vehicul cu tun de mare calibru.

Se lasă cu metal pe metal, manevre disperate şi obuze uriaşe trimise spre inamic. "Finally Free" este o piesă de pe albumul "The Nothing" din 2019. Korn nu e deloc străină de colaborări cu producători de jocuri video. Trupa a cântat într-un concert virtual în 2019 în cadrul jocului AdventureQuest 3D. În plus, Jonathan Davis a creat piesa principală de pe coloana sonoră a jocului Silent Hill Downpour. Cât despre World of Tanks, creatorul său, Wargaming a mai colaborat în trecut cu Iron Maiden, Sabaton şi The Offspring pentru promoţii şi evenimente augmented reality.

Korn a fost aleasă pentru evenimentul de Halloween care are loc în World of Tanks Blitz între 16 şi 24 octombrie.