Korn a lansat al treilea single de pe viitorul LP, după "You'll Never Find Me" şi "Cold". "Can You Hear Me" are un BPM mai scăzut şi este un pic mai introspectivă. Jonathan Davis etalează totuşi acele inflexiuni vocale care l-au făcut celebru pe final de ani '90. Noul release este o piesă cinematică, care ar fi ca acasă într-un trailer de film, sau chiar pe genericul de final.

Aminteşte de piesele compuse de Jonathan Davis pentru jocuri video precum "Silent Hill". Noul album Korn se numeşte "The Nothing" şi va sosi pe 13 septembrie. Alături de acest disc soseşte şi o serie de podcasturi, care are acelaşi nume ca şi LP-ul. Podcastul spune povestea jurnalistului Matt Singer, care călătoreşte spre oraşul Wellden, din Kansas.

Acolo investighează dispariţia misterioasă a unei adolescente. În curând reporterul descoperă că nu totul e ceea ce pare în acea comunitate rurală şi există o conspiraţie întunecată. Se pare că "The Nothing Podcast" este o operă de ficţiune/thriller, care serveşte ca ilustraţie pentru "Can You Hear Me". Va sosi în 6 părţi, iar podcastul are scenariul scris de către Adam Mason şi Simon Boyes.

Aceştia sunt cunoscuţi pentru creaţiile "Hangman" şi "Dark Island". Vor juca în această producţie actorii Keir O'Donnell ("Wedding Crashers", "Fargon", "Legion"), Darri Ingolfsson ("Dexter", "Black Antenna") şi Mikayala S. Campbell. Korn a încheiat recent un turneu de vară în postura de co headliner cu Alice In Chains. În 2019 mai are programat un singur concert, cel de la Aftershock Festival în octombrie, în California.

Jonathan Davis and co au fost ultima oară în România în 2015, când au cântat la Arenele Romane. S-au axat pe piese de pe primul album, aniversând 20 de ani de la intrarea în muzică a acestui grup care a definit nu metal-ul. Ultimul LP al artiştilor a fost "The Serenity of Suffering", lansat în 2016.