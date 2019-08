Regizat de Lochlainn McKenna (aka Locky), noul videoclip "Love Too Much" prezintă povestea unui profesor de școală primară care încearcă să câștige inima unei colege, însă eșuează în ciuda efortului său de a o impresiona.

În videoclip, membrii trupei Keane intră în universul acestei povești jucând roluri-cheie. Tom Chaplin este profesorul ciudățel, Tim Rice-Oxley este profesul de istorie foarte cool, toboșarul Richard Hughes este profesorul confuz și obosit de matematică, iar basistul Jesse Quin este excentricul și entuziastul profesor de artă.

"Am sperat că vom reuși să dăm viață ideii unei iubiri prea intense într-un mod distractiv și ușor copilăros, dar care să capteze emoția. Deși simțim că totul se prăbușește, putem găsi alinare în amintirea a ceea ce a fost - "Nimeni și nimic nu-mi poate lua asta" (Nothing can take that away from me.)", a explicat basistul Jesse Quin, care a venit cu ideea videoclipului.

Noua piesă "Love Too Much" se regăsește pe albumul "Cause and Effect", cel de-al 5-lea disc din cariera formației Keane. Discul va fi lansat pe 20 septembrie.

Keane este o trupă britanică din East Sussex, formată în 1995. A devenit cunoscută la nivel internațional după apariția primului album, "Hopes and Fears". Lansat în 2004, discul a debutat pe prima poziție în topul albumelor din UK, câștigând în 2005 un Brit Award pentru "Cel mai bun material britanic".

Formația a vândut peste 10 milioane de albume în întreaga lume, ocupând poziții fruntașe în topuri cu single-uri ca "Everybody's Changing", "Somewhere Only We Know" și "Crystal Ball".