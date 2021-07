Keane - Dirt

"Dirt" este o piesă compusă înainte de pandemie, ce ar fi trebuit să intre pe albumul "Cause and Effect", din 2019. Trupa a hotărât, însă, că locul ei este pe un material distinct, ajung astfel pe EP-ul cu același nume, lansat de Record Store Day.

"Am înregistrat "Dirt" în timpul sesiunilor pentru "Cause and Effect", însă, chiar dacă a fost una dintre favoritele noastre, nu am inclus-o pe album pentru că era foarte diferită din punct de vedere tematic. Suntem foarte bucuroși să o putem lansa în sfârșit. "Dirt" este o încercare de a ne imagina disperarea oamenilor nevinovați prinși în conflicte violente. La momentul compunerii ei, am încercat să învăț puțin despre istoria Drumului Mătăsii, iar în acest proces am înțeles nu doar cât de frumoase, cosmopolite și profund cultivate sunt orașele antice Alep și Damasc, ci și cât de mult din civilizația "occidentală", așa cum o știm, a fost moștenită din Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Acest videoclip incredibil al piesei a fost creat de artista siriană Yasmeen Fanari. Îi suntem extrem de recunoscători lui Yasmeen pentru că a pus în imagini experiența vieții sale trăite în Alep și Damasc, realizând astfel un videoclip minunat, cu un mesaj puternic, ce îmbracă piesa extrem de frumos", a declarat Tim Rice-Oxley, clăparul și compozitorul principal al formației.

Keane este o trupă britanică din East Sussex, formată în 1995. A devenit cunoscută la nivel internațional după apariția primului album, "Hopes and Fears". Lansat în 2004, discul a debutat pe prima poziție în topul albumelor din UK, câștigând în 2005 un Brit Award pentru "Cel mai bun material britanic".

Formația a vândut peste 10 milioane de albume în întreaga lume, ocupând poziții fruntașe în topuri cu single-uri ca "Everybody's Changing", "Somewhere Only We Know" și "Crystal Ball".