Keane - Nothing To Something

"Nothing To Something" este o nouă piesă ce poartă amprenta melancoliei tipice trupei Keane. Single-ul transmite optimism și încredere într-un viitor mai bun, construit din speranța ce dăinuie chiar și atunci când totul pare pierdut.

Tracklist Keane - "Dirt":

Dirt Nothing To Something Burning The Days (Demo) November Day (Demo)

Keane este o trupă britanică din East Sussex, formată în 1995. A devenit cunoscută la nivel internațional după apariția primului album, "Hopes and Fears". Lansat în 2004, discul a debutat pe prima poziție în topul albumelor din UK, câștigând în 2005 un Brit Award pentru "Cel mai bun material britanic".

Formația a vândut peste 10 milioane de albume în întreaga lume, ocupând poziții fruntașe în topuri cu single-uri ca "Everybody's Changing", "Somewhere Only We Know" și "Crystal Ball".