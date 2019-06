Formația care a reușit să pună pianul pe o poziție împortantă în lumea rock-ului are noi compoziții originale de împărtășit cu publicul său. După două albume ce i-au propulsat cariera solo, lansate în timpul pauzei luate de trupa Keane, solistul Tom Chaplin s-a reîntâlnit cu Tim Rice-Oxley (compozitorul și pianistul formației).

Ascultând piesele pe care Tim plănuia să le lanseze singur, Tom a fost impresionat de profunzimea și onestitatea lor. De aici până la o viitoare colaborare nu a fost decât un pas.

"M-am gândit că acelea sunt cele mai personale și vulnerabile cântece pe care le-am ascultat vreodată și m-am simțit imediat atras de ele. Le-am simțit ca fiind parte dintr-o poveste pe care aș putea să o trezesc la viață", declară Tom Chaplin.

Astfel a luat naștere albumul "Cause and Effect", un material prefațat de single-ul "The Way I Feel". Cel de-al 5-lea disc din cariera formației va fi lansat pe 20 septembrie.

Keane este o trupă britanică din East Sussex, formată în 1995. A devenit cunoscută la nivel internațional după apariția primului album, "Hopes and Fears". Lansat în 2004, discul a debutat pe prima poziție în topul albumelor din UK, câștigând în 2005 un Brit Award pentru "Cel mai bun material britanic".

Formația a vândut peste 10 milioane de albume în întreaga lume, ocupând poziții fruntașe în topuri cu single-uri ca "Everybody's Changing", "Somewhere Only We Know" și "Crystal Ball".