După un experiment pe nișa rock, Ed Sheeran revine în mainstream cu o piesă cu un sound modern, foarte atent și bine produsă, destinată fără îndoială publicului tânăr. Noul său single se numește "Nothing On You" și este construit pe un schelet pop, ce a absorbit influențe electro, trap și hip hop.

Deși tema melodiei este despre a petrece noaptea cu cineva special, fie că este vorba de o aventură de o noapte sau se transformă în ceva mai mult, băieții adoptă o abordare contemplativă și relaxată, bucurându-se în paralel de compania prietenilor. De aici și ideea videoclipului, Ed, Paolo și Dave fiind surprinși cum hoinăresc pe biciclete pe străzile din Londra.

Single-ul "Nothing On You" este inclus pe noul album al lui Ed Sheeran, "No. 6 collaborations", lansat pe 12 iulie. Materialul cuprinde și colaborarea cu Justin Bieber, pentru piesa "I Don't Care", precum și featuring-uri cu Cardi B, Camila Cabello, Travis Scott și Ella Mai, printre alții.

Potrivit lui Ed Sheeran, acest nou proiect, ce include 15 piese și 22 de featuring-uri, a fost inspirat de colaborările sale cu Beyonce și Andrea Bocelli.

"După ce am lucrat cu Beyoncé și Andrea Bocelli, și i-am avut pe amândoi ca invitați pe single-ul "Perfect", am început o chestie pe laptop-ul meu, "No. 6 collaborations". Și de-a lungul anului, cât am fost plecat în turneu, de fiecare dată când mă întâlneam cu cineva pe care îl admiram, am simțit că e prima dată când mi-am permis să le spun: <<Hai în studio>>. Pentru mine, acesta este un album de tip compilație, pe care am colaborat cu artiștii pe care îi apreciez", a detaliat Ed.

Pe 3 iulie, Ed Sheeran a concertat pentru prima oară în România. Show-ul a avut loc pe Arena Națională și a fost deschis de Zara Larsson și James Bay.