Katy Perry ne duce într-o excursie în Hawaii în cel mai nou videoclip al său, "Harleys In Hawaii". Noua piesă are un vibe R&B old school şi este completată cu imagini exotice din insulele atât de apreciate de turişti. Vă invităm să vizionaţi noul clip în articol.

"Harleys In Hawaii" începe cu o Katy Perry rebelă pe o motocicletă Harley Davidson. În spate se desfăşoară munţii vulcanici din Hawaii şi văile nesfârşite verzi. Piesa este una ritmată, de dans senzual şi zile leneşe pe plajă. Protagonista este o Katy Perry cu păr lung de o nouă nuanţă şi gata să danseze singură într-un bar părăsit. Urmează o înlănţuire de imagini clasice pe plajă, cu îndrăgostiţi care întâmpină valurile oceanului, flori în păr şi costume de baie. Clasicele iconuri ale Hawaii-ului apar, de la cercul de hula la ukulele. Vedem coktailuri colorate, decoruri aprinse şi flori uriaşe puse în păr de artista americană. Aceasta nu se fereşte să se sărute cu bikerii din clip, care oferă un contrast masculin şi rebel delicateţii fetelor ce ţopăie în pijamale. Pop star-ul a filmat acest clip în Hawaii şi a avut la cârma regizorală studio-ul Manson din Barcelona. Noua piesă a fost compusă alături de Charlie Puth, Johan Carlsson şi Jacob Kasher Hindlin. Acest single vine după release-urile "Never Really Over" şi "Small Talk", care ne prezintă o Katy Perry ce şi-a regăsit feminitatea şi senzualitatea, după o perioadă dificilă. Artista de 34 de ani a postat teasere pentru noul clip pe Instagram, indicând şi că melodia se referă la o escapadă a sa alături de iubitul Orlando Bloom în statul american insular. Perry a tot lansat single-uri, dar nu a oferit vreun indiciu despre un album nou. Totuşi artista a dezvăluit pentru publicaţia Variety că preferă EP-urile şi single-urile în această perioadă. Într-un interviu acordat lui Ellen DeGeneres luna trecută, Katy a declarat că acum se află în studio, compunând piese şi lansându-le imediat, odată la câteva luni, fără a se mai stresa cu albume. Ultimul LP al artistei a fost "Witness" lansat în 2017, al cincilea din cariera sa.