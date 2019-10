Eroii la care Kiwanuka face referire în noul său clip sunt personalități și artiști precum Martin Luther King, John Lennon, Marvin Gaye și Tupac.

""Hero" este o piesă despre felul în care comorile acestei lumi par întotdeauna să dispară de tinere și felul în care cei asupriți par a avea, de multe ori, cel mai mult de oferit", a detaliat Michael Kiwanuka.

Noul single "Hero" este extras de pe cel de-al treilea album al artistului, "Kiwanuka", așteptat pe piață pe 1 noiembrie.

Ascultând Bod Bylan sau Nirvana, Michael Kiwanuka a început să compună muzică și să scrie versuri doar de dragul muzicii, fără a intenționa să arate cuiva aceste încercări.

"Nimeni nu mi-ar fi acordat șansa de a cânta muzica care îmi place într-un concert, așa încât am început să compun propriile mele piese. Am făcut asta doar pentru a-mi menține pasiunea vie și pentru a-mi păstra sufletul cald."

Odată cu lansarea albumului "Home Again" și a single-ului de debut cu același nume, Michael a încetat să mai compună muzică doar pentru sufletul său, ajungând imediat în atenția publicului. Materialul discografic a ajuns pe locul 4 în UK Charts, artistul fiind desemnat apoi BBC Sound Of 2012 și intrând, în același an, pe lista scurtă a nominalizărilor pentru Mercury Prize. Deși titlul i-a revenit în final trupei indie pop Alt-J, performanța de a concura pentru un astfel de premiu este în sine o realizare, în contextul în care Michael se afla atunci la debutul său muzical.