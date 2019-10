Bebe Rexha face o echipă fatală de femei puternice şi de neoprit în "You Can't Stop the Girl". Artista reafirmă feminitatea lui 2019 şi ne prezintă femeia puternică şi de neoprit, din toate culturile, rasele şi religiile. În clip apar femei în scaun cu rotile, modele Plus Size, iar goana elementelor feminine este alternată cu secvenţe din noul film "Maleficent: Mistress of Evil".

Pelicula debutează în cinematografe pe 18 octombrie şi le are în distribuţie pe Angelina Jolie, Michele Pfeiffer şi Elle Fanning. Acesta este un sequel pentru producţia "Maleficent" din 2014, care spunea o versiune regândită a celebrului basm "Frumoasa Adormită". Noul film o va prezenta pe prinţesa Aurora gata de nuntă şi având o relaţie dramatică cu Maleficent, în mijlocul conflictului cu tărâmuri magice.

Chiar dacă noua melodie începe înălţător şi plină de energie, finalul este unul tandru şi liniştit, ca o mare gură de aer la finalul unei alergări intense. Videoclipul este regizat de cineastul britanic Sophie Muller. Decorul este oraşul Los Angeles la apus, îmbinat cu universul din "Maleficent".

O vedem şi pe Bebe Rexha într-o pădure magică, înconjurată de fluturi şi creaturi fantastice. Artista a confirmat că va apărea în această săptămână la celebrul talk show al lui Ellen DeGeneres, pentru a îşi cânta live noul single. În ultimele luni Rexha a fost plecată în turneu alături de Jonas Brothers, cântând în deschiderea lor. Artiştii s-au reunit şi se află în turneul "Happiness Begins" pentru a sărbători revenirea.

Bebe Rexha, pe numele său real Bleta Rexha este o artistă americană cu origine albaneză. Are o carieră muzicală din 2010 şi a semnat cu Warner Bros Records în 2013. A colaborat cu Eminem pe piesa "The Monster" şi a compus pentru Shinee, Selena Gomez şi Nick Jonas. Primul EP al artistei a sosit în 2015, "I Don't Wanna Group Up". Alte două EP-uri au sosit în 2017.

Albumul de debut al tinerei, "Expectations" a fost lansat în 2018, aducându-i artistei două nominalizări la premiile Grammy.