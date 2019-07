Hitul "Dark Horse" al lui Katy Perry este plagiat. Ce a declarat artista

La 5 ani de la deschiderea unui dosar de plagiat pe numele lui Katy Perry, judecătorii au dat verdictul, hotărând că piesa "Dark Horse" este plagiată. În dosar sunt implicați și colaboratorii artistei, precum și casele de discuri și producție.

Hitul "Dark Horse", ce s-a vândut în peste 13,2 milioane de unități în 2014 și a primit o nominalizare la Grammy în categoria Best Pop Duo/Group Performance, este plagiat după o melodie a trupei de rap creștin Flame. Judecătorii din St Louis, Missouri, au hotărât că ritmul piesei "Dark Horse" este într-adevăr copiat după ritmul melodiei "Joyful Noise", așa cum formația Flame indica în 2014, când a fost inițiat procesul de plagiat.

"Ceea ce ascultătorii aud este "Dark Horse" la 66 de beat-uri pe minut și Joyful Noise la 76 de beaturi pe minut. Atunci când sunt ascultate separat, par puțin diferite, dar atunci când le aduci la același tempo și îi cobori vocea lui Katy cu o octavă, sunt identice. Atunci când asemănarea e atât de mare, e greu de negat", declara producătorul trupei Flame în 2014.

Similaritățile indicate de membrii formației Flame - Marcus Gray, Chike Ojukwu, Lecrae Moore și Emanuel Lamber - și de către producătorul lor au fost confirmate pe 29 iulie și de către judecătorii din Missouri, Katy Perry având oficial asupra sa stigmatul de plagiat.

Judecătorii îi găsesc răspunzători de plagiat și pe colaboratorii artistei: producătorii Dr. Luke, Max Martin și Cirkut, rapper-ul Juicy J și compozitoarea Sarah Hudson. De asemenea, caselor de discuri și producție Capitol Records, Warner Bros. Music Corporation, Kobalt Publishing și Kasz Money Inc. li se impută aceeași vinovăție.

Max Martin este câștigător a 11 premii Songwriter of the Year din partea ASCAP (American Society of Composers, Authors, and Publishers), fiind compozitorul a 22 de piese ajunse Number One în Billboard Hot 100. În portofoliul său se înscriu piese ca "...Baby One More Time" (Britney Spears), "I Want It That Way" (The Backstreet Boys) și "Can't Feel My Face" (The Weeknd).

Ce a declarat Katy Perry

În prima zi a judecării procesului, pe 18 iulie, Katy Perry a declarat că nu mai ascultase niciodată piesa "Joyful Noise" înainte de a primi acuzațiile de plagiat, această afirmație fiind susținută și de Dr. Luke și de Max Martin. Chiar dacă înainte de a ajunge în mainstream cânta pop rock creștin, Katy Perry a declarat în fața judecătorilor că și atunci asculta preponderent "muzică seculară", și nu cu tematică religioasă.

Verdictul a fost acordat după 7 zile de proces, în care au depus mărturii diverși muzicologi. La acordarea verdictului, Katy Perry nu a fost prezentă.

În perioada următoare se va decide care sunt daunele pe care Katy Perry și colaboratorii săi le vor avea de achitat. Cea de-a doua parte a procesului a început pe 30 iulie.