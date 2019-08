Lyric Video: Katy Perry - Small Talk

"Small Talk" este despre acel moment când tot ce a rămas dintr-o relaţie sunt discuţiile mărunte, cele despre vreme şi sarcini casnice. Katy Perry cântă şi despre tranziţia dinspre iubiţi spre străini sau prieteni. Noul single este compus împreună cu Johann Carlsson, care a lucrat cu Ariana Grande şi Demi Lovato, dar şi Charlie Puth şi Joacob Kasher Hindlin.

Această melodie vine după hitul văratic al lui Katy "Never Really Over", produs de Zedd şi având un beat plin de energie. Şi acel release a fost tot despre relaţii, dar parcă pe un ton mai optimist. Artista pop de 34 de ani începuse teaserele pentru noul single prin postarea de versuri pe Instagram. Videoclipul este plin de interacţiuni nepotrivite între doi colegi de muncă. Aceştia fie se ignoră, fie sunt foarte pasionali, prin îmbrăţişări, sărutări şi manifestări de afecţiune în public.

Katy Perry vine după un scandal care i-a afectat imaginea, după ce la final de iulie judecătorii au dat verdictul că piesă sa "Dark Horse" ar fi un plagiat. La 5 ani de la deschiderea acelui dosar a venit şi verdictul, care îi implică pe colaboratorii artistei, dar şi casele de discuri. Piesa vânduse peste 13 milioane de copii în 2014 şi primise şi o nominalizare la premiile Grammy.

Ascundea totuşi un secret: ritmul său a fost copiat după melodia "Joyful Noise" de la trupa Flame. Pentru a descoperi similaritatea trebuie să aduci la acelaşi tempo track-urile şi să coborî vocea lui Katy Perry cu o octavă. Acum se discută despre sumele ce trebuie plătite ca despăgubire artiştilor care au inspirat "Dark Horse". Tabloidele vehiculează o sumă de peste 2.7 milioane de dolari.

Ultimul album al lui Katy Perry a fost "Witness" din 2017, iar de atunci am mai putut asculta şi single-ul "365" la începutul acestui an. De producţia sa s-a ocupat DJ-ul german şi senzaţia EDM Zedd. Împăcată cu Taylor Swift şi gata să înceapă un nou capitol, Katy Perry ar putea lansa un album nou, după aceste single-uri care construiesc o imagine a unei vieţi personale cu relaţii sentimentale tumultoase.