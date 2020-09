"Your Longing Is Gone" este compusă de Katie Melua, produsă de Leo Abrahams și înregistrată împreună cu Orchestra Filarmonică din Georgia, cu care artista a mai colaborat în trecut.

"Ca femeie și artist care a cântat despre iubire și dorință, am fost interesată să explorez felul în care acționezi atunci când iubirea își perde din intensitate, iar dorința se diminuează. Se întâmplă în viața reală și sunt nuanțe implicate, iar acele nuanțe din viața reală sunt foarte importante. Atât în partea de compoziție, cât și de înregistrare, am încercat să captăm această realitate, îmbrăcată în acceptare și celebrarea vremurilor bune", a detaliat Katie Melua.

Videoclipul ce însoțește noul single a fost filmat în apropierea stațiunii de coastă Batumi, din Georgia, locul în care Katie Melua își petrecea vacanțele în copilărie.

"Am vrut să lucrez cu fotograful și videograful georgian Mariam Sitchinava, care reușește să surprindă frumusețea reală și naturală a femeilor, fără exagerări și manierisme."

"Your Longing Is Gone" este o nouă piesă extrasă de pe "Album No. 8", ce va fi lansat pe 16 octombrie. De pe acest material au fost promovate anterior piesele "Airtime", "A Love Like That" și "Leaving The Mountain".

Tracklist Katie Melua - "Album No. 8"

"A Love like That" "English Manner" "Leaving the Mountain" "Joy" "Voices in the Night" "Maybe I Dreamt It" "Heading Home" "Your Longing Is Gone" "Airtime" "Remind Me To Forget"

Katie Melua și-a început cariera muzicală la vârsta de 19 ani. Primul ei album, "Call of The Seach", a fost lansat în 2003 și s-a vândut în peste 1,8 milioane de exemplare. Au urmat apoi albumele "Piece by Piece" (2005), "Pictures" (2007), "The House" (2010), "Secret Symphony' (2012), "Ketevan" (2013) și "In Winter" (2016).