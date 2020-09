Într-o împletire firească de basm cu introspecție, Katie Melua aprofundează adevăruri și realități asupra cărora zăbovim arareori. Artista a scris piesa "Leaving The Mountain" după o expediție pe Munții Caucaz alături de tatăl ei, la finalul căreia i-au rămas întipărite imagini grăitoare despre efemeritate.

"A fost un moment de pură mulțumire. Dar astfel de momente vin împreună cu o necesară tristețe. Ascultam un playlist de piese menționate în cartea lui Bob Dylan (Chronicles Vol. 1) și ne uitam la aceste imagini de o frumusețe copleșitoare - și, luând în considerare șansele repetării experienței, am știut amândoi că probabil nu vom mai avea ocazia de a trăi un astfel de moment împreună", a detaliat Katie Melua.

"Leaving The Mountain" este o nouă piesă extrasă de pe "Album No. 8", ce va fi lansat pe 16 octombrie. De pe acest material au fost promovate anterior piesele "Airtime" și "A Love Like That".

Tracklist Katie Melua - "Album No. 8"

"A Love like That" "English Manner" "Leaving the Mountain" "Joy" "Voices in the Night" "Maybe I Dreamt It" "Heading Home" "Your Longing Is Gone" "Airtime" "Remind Me To Forget"

Katie Melua și-a început cariera muzicală la vârsta de 19 ani. Primul ei album, "Call of The Seach", a fost lansat în 2003 și s-a vândut în peste 1,8 milioane de exemplare. Au urmat apoi albumele "Piece by Piece" (2005), "Pictures" (2007), "The House" (2010), "Secret Symphony' (2012), "Ketevan" (2013) și "In Winter" (2016).