La 4 ani de la apariția discului "In Winter", Katie Melua revine cu cel de-al 8-lea material de studio. Intitulat simplu "Album No. 8",discul este produs de Leo Abrahams (ce a lucrat și cu Jon Hopkins, Regina Spektor, Brian Eno) și conține 10 melodii scrise de Katie Melua.

Primul single extras, "A Love Like That", este o piesă la care au contribuit o serie de muzicieni excepționali, precum toboșarul Emre Ramazanoglu, flautistul Jack Pinter și nu în ultimul rând, The Georgian Philharmonic Orchestra. Totodată, versurile scrise de Katie se așează în matricea unui poem despre iubire, în forma sa cea mai pasională.

"Această piesă pune întrebări esențiale despre iubirea înflăcărată, <<Cum faci ca o astfel de iubire să reziste?>>. Înainte de a deveni o piesă despre iubirea dintre două persoane, ea a avut ca punct de pornire relația mea cu munca și pasiunea de care ai nevoie, ca artist în această industrie. După ce eu și colaboratorul meu Sam Dixon am încheiat înregistrările, m-am retras pentru trei săptămâni într-o căsuță din zona rurală a Angliei pentru a scrie versurile. Firul narativ al piesei "A Love Like That" se continuă și în celelalte melodii de pe album. Iar în contextul iubirii, versurile vorbesc despre a avea curajul de a discuta deschis și liber", a detalia Katie Melua.

"Album No. 8" va fi lansat pe 16 octombrie și poate fi deja precomandat de pe site-ul oficial al artistei.

Tracklist Katie Melua - "Album No. 8"

"A Love like That" "English Manner" "Leaving the Mountain" "Joy" "Voices in the Night" "Maybe I Dreamt It" "Heading Home" "Your Longing Is Gone" "Airtime" "Remind Me To Forget"

Katie Melua și-a început cariera muzicală la vârsta de 19 ani. Primul ei album, "Call of The Seach", a fost lansat în 2003 și s-a vândut în peste 1,8 milioane de exemplare. Au urmat apoi albumele "Piece by Piece" (2005), "Pictures" (2007), "The House" (2010), "Secret Symphony' (2012), "Ketevan" (2013) și "In Winter" (2016).