"Sunt mândră să vă împărtășesc videoclipul piesei "Joy". Spune povestea grijei pe care bunica mi-a purtat-o și felul în care mă asculta cântând, la vârsta de doar 6 ani, de parcă ar fi fost cel mai grozav concert de pe planetă. Rolul bunicii din clip este interpretat chiar de bunica mea, Tsaro Bebo, și minunata Sophie o interpretează pe micuța Katie", a detaliat artista.

"Joy" este o nouă piesă extrasă de pe "Album No. 8", ce a fost lansat pe 16 octombrie. De pe acest material au fost promovate anterior piesele "Airtime", "A Love Like That" și "Leaving The Mountain".

Tracklist Katie Melua - "Album No. 8"

"A Love like That" "English Manner" "Leaving the Mountain" "Joy" "Voices in the Night" "Maybe I Dreamt It" "Heading Home" "Your Longing Is Gone" "Airtime" "Remind Me To Forget"

Katie Melua și-a început cariera muzicală la vârsta de 19 ani. Primul ei album, "Call of The Seach", a fost lansat în 2003 și s-a vândut în peste 1,8 milioane de exemplare. Au urmat apoi albumele "Piece by Piece" (2005), "Pictures" (2007), "The House" (2010), "Secret Symphony' (2012), "Ketevan" (2013) și "In Winter" (2016).