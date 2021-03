"Amintirile care construiesc acest video înseamnă atât de mult pentru mine. În clip apar Orchestra Filarmonică din Georgia, Revaz Javakhishvili, care a dirijat-o, Sumit Bothra, managerul meu, Leo Abrahams, producătorul albumului, Gvaji și echipa lui de la Leno Records și Corul Femeilor din Gori, condus de Teona, iar omul minunat de lângă mune este Levan Lagidze!", a detaliat Katie Melua.

"Voices In The Night" este o nouă piesă extrasă de pe "Album No. 8", ce a fost lansat pe 16 octombrie. De pe acest material au fost promovate anterior piesele "Airtime", "A Love Like That" și "Leaving The Mountain".

Tracklist Katie Melua - "Album No. 8"

"A Love like That" "English Manner" "Leaving the Mountain" "Joy" "Voices in the Night" "Maybe I Dreamt It" "Heading Home" "Your Longing Is Gone" "Airtime" "Remind Me To Forget"

Katie Melua și-a început cariera muzicală la vârsta de 19 ani. Primul ei album, "Call of The Seach", a fost lansat în 2003 și s-a vândut în peste 1,8 milioane de exemplare. Au urmat apoi albumele "Piece by Piece" (2005), "Pictures" (2007), "The House" (2010), "Secret Symphony' (2012), "Ketevan" (2013) și "In Winter" (2016).