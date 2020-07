După "A Love Like That", un videoclip de inspirație Bond, așa cum mulți dintre fanii lui Katie Melua au remarcat în comentarii pe YouTube, narațiunea avansează către o intrigă mai puțin compatibilă cu universul agentului 007. În "Airtime", iubirea nu mai este ca în filme, Katie și Billy Howle trecând prin acel stadiu al relației în care așteptările sunt mai ridicate decât ceea ce oferă realitatea.

"Cred că am oferit iubirii prea multă atenție", cântă Katie Melua în versurile noii piese, artista explicând că prin intermediul acestei melodii încearcă să respingă preconcepțiile potrivit cărora oamenii ajung să nu se mai iubească la fel după o perioadă de timp. Din perspectiva sa, problema pornește de la faptul că "există o mare presiune în a crede că iubirea vieții tale e undeva", mulți ajungând astfel să aibă așteptări nerealiste.

"Airtime" a fost compusă de Katie împreună cu basistul Tim Harries și chitaristul Luke Potashnick. Melodia a fost produsă de Leo Abrahams și înregistrată în colaborare cu Orchestra Filarmonică din Georgia.

Katie Melua: "Am încercat să arătăm prin gesturi subtile și nuanțe adevărul despre iubire în stadiile sale incipiente"

Pentru videoclip, Katie Melua a lucrat cu regizorul Charlie Lightening și actorul englez Billy Howle, cunoscut pentru rolurile din "Dunkirk" și "Outlaw King". Cei doi au stat în izolare atât înainte, cât și după filmări, fiind testați și pentru COVID-19, pentru a permite realizarea unei serii de clipuri a căror poveste comună a început a fi spusă odată cu lansarea primei piese de pe "Album No. 8", "A Love Like That".

"Mi-a plăcut la nebunie să lucrez cu Charlie Lightening, am vorbit foarte mult despre a crea ceva de substanță și a găsi metode inventive de a filma în contextul limitărilor impuse de pandemie. Am ales varianta de a avea doi protagoniști, pe mine și pe Billy Howle, și am încercat să arătăm prin gesturi subtile și nuanțe adevărul despre iubire în stadiile sale incipiente", a declarat Katie Melua.

"Album No. 8" va fi lansat pe 16 octombrie și poate fi deja precomandat de pe site-ul oficial al artistei.

Tracklist Katie Melua - "Album No. 8"

"A Love like That" "English Manner" "Leaving the Mountain" "Joy" "Voices in the Night" "Maybe I Dreamt It" "Heading Home" "Your Longing Is Gone" "Airtime" "Remind Me To Forget"

Katie Melua și-a început cariera muzicală la vârsta de 19 ani. Primul ei album, "Call of The Seach", a fost lansat în 2003 și s-a vândut în peste 1,8 milioane de exemplare. Au urmat apoi albumele "Piece by Piece" (2005), "Pictures" (2007), "The House" (2010), "Secret Symphony' (2012), "Ketevan" (2013) și "In Winter" (2016).