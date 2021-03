Bebe Rexha își dorește un bărbat care să-i dedice toată atenția și o spune fără rezerve în versurile noului ei single, "Sacrifice". Pentru un efect dramatic, artista apelează la un videoclip cu scene sângeroase, în care ea și prietenele ei vampir își potolesc setea de dreptate consumând sângele celui care nu a dat totul în relația pe care au avut-o.

Bebe Rexha: "Vreau să le ofer ascultătorilor o călătorie într-un paradis al muzicii pop"

Noul single "Sacrifice" va fi inclus pe cel de-al doilea material de studio al artistei, un album care i-a adus cele mai mari satisfacții profesionale de până acum.

"Am scris, am înregistrat, am rescris și am înregistrat din nou și am repetat încă o dată procesul pentru a livra un album care să reflecte cu adevărat cine sunt eu, din postura de cântăreață, compozitoare și mai ales artistă. Vreau să le ofer ascultătorilor o călătorie într-un paradis al muzicii pop cu infuzii de elemente rock și hip-hop", a declarat Bebe Rexha.

Bebe Rexha este una dintre senzațiile industriei pop. Născută în Brooklyn, New York, dar cu ambii părinți de origine albaneză, Bebe s-a simțit atrasă de muzică încă de la vârsta de 4 ani, fiindu-i greu să-și amintească un moment din viață în care nu a fost ferm convinsă că își dorește o carieră în acest vast și imprevizibil domeniu.

Din 2010 până în 2012, Bebe Rexha a cântat alături de basistul Fall Out Boy, Pete Wentz, în formația Black Cards. A optat apoi pentru o carieră solo și a început să compună piese și să le urce pe YouTube. Momentul în care numele artistei albaneze a ajuns să fie rostit tot mai des în industria muzicală a fost acela al lansării piesei "The Monster". Piesa interpretată de Eminem și Rihanna, ce a devenit Number One și s-a vândut în milioane de exemplare la nivel internațional, a pornit de la o melodie compusă și înregistrată de Bebe Rexha.