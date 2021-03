"Angels Like You" se găsește pe cel mai recent album lansat de Cyrus, "Plastic Hearts". Discul a fost lansat pe 27 noiembrie și este infuzat de influenţe old school. Pe lângă un sound inspirat de Metallica și Britney Spears, Miley a adăugat pe acest material un sample de voce a lui Stevie Nicks, dar şi coveruri live ale pieselor Blondie "Heart Of Glass" şi "Zombie" de la The Cranberries.

În ceea ce privește noul videoclip al piesei "Angels Like You", acesta o prezintă pe Miley relaxându-se înainte de concertul din cadrul TikTok Tailgate, înainte de Super Bowl 2021. Evenimentul a avut loc pe 7 februarie 2021. Artista a cântat pentru 7500 de persoane din prima linie, ce primiseră vaccinul înaintea show-ului. Concertul s-a desfășurat fără distanțare socială.

Videoclipul se încheie cu un mesaj prin care Miley îi îndeamnă pe oameni să se vaccineze împotriva COVID-19: