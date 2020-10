După o piesă cu mesaj înălțător, Justin Bieber intră în culisele propriei vieți, dezvăluind publicului partea mai puțin plăcută a faimei. Piesa "Lonely" și videoclipul ce o acompaniază spun povestea unui copil ajuns vedetă și rămas fără susținerea emoțională a unor prieteni adevărați. Rolul lui Justin din clip este interpretat de Jacob Tremblay, un actor canadian ce a devenit cunoscut odată cu interpretarea sa din drama întunecată "Room" (2015).

"Când el [Blanco] și Finneas mi-au arătat piesa asta, să fiu sincer, mi-a fost greu să o ascult, considerând cât de greu mi-a fost să trec peste anumite capitole. Am intrat în studio și am cântat-o de la cap la coadă, ceea ce nu a fost ușor, dar am început să văd importanța relatării acestei povești! M-a făcut să realizez că fiecare dintre noi are momente în care se simte singur. Aflându-mă în poziția în care mă aflu, cred că e curajos să-ți arăți vulnerabilitatea și de asta cred că piesa asta este atât de puternică! Iar Jacob Tremblay este atât de talentat. A fost emoționant să-l văd interpretându-mă pe mine", a detaliat Justin într-o postare pe Instagram.

Justin Bieber a lansat ultimul său album, "Changes", în luna februarie. Discul a debutat pe prima poziție în topul american Billboard, dar nu a reușit să impresioneze criticii, primind numai două stele din cinci din partea publicațiilor Rolling Stone, The Times, NME și The Independent.