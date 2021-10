Justin Bieber - Ghost

Puţine staruri pop au îndrăznit să ia un track catchy cu 10 milioane de vizualizări ca "Ghost" şi să îi asocieze un clip ce începe cu o înmormântare. Justin Bieber şi Diane Keaton îşi asumă rolul de bunică şi nepot, iar Justin e tânărul plin de viaţă care îşi ajută bunica să depăşească şocul pierderii soţului la 2 ani după acel moment traumatizant. Cei doi trec printr-un makeover şi o seară de party.

Justin apare în două ipostaze: omul care îi ridică moralul bunicii sale şi îi caută un iubit pe Tinder, dar şi cel care îşi ia câteva momente pentru el, pentru a jeli persoana dragă. Îi vedem pe cei doi acceptând pierderea la final, plimbându-se pe plajă şi împrăştiind cenuşa în Ocean. Videoclipul a strâns 7.5 milioane de vizualizări în nici 2 zile şi ar fi avut o lansare la fix de Mother's Day-ul american pe 8 mai sau de Ziua Internaţională a Femeii pe 8 martie.

"Ghost" este un single extras de pe albumul lui Bieber "Justice", lansat în luna martie a acestui an. Clipul cel nou este regizat de celebrul Colin Tiley, care are în CV clipuri create pentru Halsey, Shawn Mendes, J Balvin, Cardi B, Sean Paul, Fergie, Chris Brown, Machine Gun Kelly şi alte zeci de artişti.

Diane Keaton este una dintre cele mai mari actriţe de la Hollywood, are un premiu Oscar şi a jucat în 73 de filme. Printre cele mai celebre se numără "Annie Hall" cu Woody Allen, "Something's Gotta Give" cu Jack Nicholson, dar şi "Love and Death" sau "The Family Stone". Ultima mare producţie în care a fost implicată a fost "The Young Pope", unde joacă rolul figurii materne pentru Jude Law, care este noul Papă de la Vatican.

Justin Bieber a apărut la final de vară pe o piesă a lui Skrillex şi Don Toliver, "Don't Go". L-am văzut şi în episodul de reuniune "Friends".