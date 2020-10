Piesa "Răspuns" este produsă și compusă de Radu Sîrbu împreună cu soția lui, Sianna (Ana Sîrbu). La realizarea videoclipului au participat mai multe cupluri, atât din Moldova, cât și din România, printre care: Lilia Ojovan (Lilu) și Călin Roșca, Raluca și Marius Onuc, Diana Botnaru și Lilian Băietrău, Natalia și Marius Brașoveanu, Iulia și Radu Capbătut.

"Am ales să lansez piesa "Răspuns" în această perioadă dificilă pentru noi toți pentru că știu, multe cupluri și-au amânat evenimentele din motive bine cunoscute, iar eu am dorit să le transmit un mesaj frumos care să ajungă la inimile lor, iar cei ce știu să iubească, să nu uite că dragostea nu are termen de valabilitate și că totul va fi bine! Sper că am reușit să ating coarda sensibilă iar mesajul meu vă ajunge acolo unde trebuie.

Țin să mulțumesc din suflet "Mesagerilor Iubirii", cuplurilor care au fost de acord și au participat la acest proiect și, care au acceptat propunerea de colaborare fără să ezite, chiar dacă încă nu auziseră piesa.

Inițial am avut în plan să organizăm un casting, să filmăm actori care să interpreteze rolul cuplurilor din acest videoclip, dar, ulterior, împreuna cu echipa Rassada Music am hotărât că va fi mai bine dacă mesagerii noștri vor fie oameni cu povești reale de iubire, care au trăit cu adevărat emoțiile acestui moment magic", a declarat Radu Sîrbu.