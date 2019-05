Piesa "Răpitor" vorbește despre o relație toxică din care nu vrei să ieși, chiar dacă știi că îți face rău:

Deși nu este un secret pentru fanii lor că au o relație, Jo și Juno nu au mai apărut împreună într-un videoclip. Cei doi au o relație de aproape doi ani și lucrează, evoluează și călătoresc împreună.

"Alex Parker și Marius Dia au venit cu ideea piesei și le mulțumesc, pentru că au avut încredere în mine. Am terminat piesa în studiourile HaHaHa Production împreună cu Smiley și Juno, care au avut un aport la versuri.

Am decis să filmez clipul cu Juno pentru că încă de când scriam piesa, ne-am inspirat din viața reală și ne-am regăsit în versuri. Cel mai bun regizor pentru această piesă mi s-a părut Dan Petcan, alături de care am mai lucrat în trecut și am avut întotdeauna succes împreună!", a adăugat JO.