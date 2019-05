"Mi-am dorit mult să colaborez cu Edward pentru că e un artist talentat, cu foarte mult potențial, iar lucrurile s-au legat foarte frumos și natural în studio când am început să lucrăm la single. "Milioanele de suflete" este o piesă fresh, de vară, care va ajunge, sperăm noi, în sufletele voastre. La filmări, m-am simțit exact ca în concediu, nici nu putea să îmi stea mintea la clip pentru că eram la mare și simteam toată euforia. Eram cu capul în nori, cu gandul la valurile mării, nisipul fin și soarele care ardea", declară AMNA. "Mă bucur mult că am avut ocazia să colaborez cu AMNA. Este o artistă talentată și cred că piesa pe care am compus-o împreună va ajunge la sufletele oamenilor", adaugă Edward Sanda.

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").

De patru luni, artista postează săptămânal pe canalul său de YouTube cover-uri precum "Un actor grăbit", "Tu n-ai avut curaj", "A fost iubire", "Mai frumoasă", dar și creații proprii precum "Mama" și "14 Februarie".

Edward Sanda a debutat cu piesa și clipul "Doar pe a ta", un featuring cu Ioana Ignat, ce a cucerit topurile de specialitate. Au urmat piese precum "Haine scumpe", "Nicio zi fără tine", dar și "În palma ta" (alături de Ioana Ignat), care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube.