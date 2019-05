"Crave" este cel mai nou single Madonna, după release-urile "I Rise" şi "Medellin". Acestea se vor regăsi pe albumul "Madame X", care vine cu un concept de agent secret cu petic negru pe ochi, o nouă identitate pentru Madonna. Artista a făcut un obicei din a îşi începe piesele cu un mesaj personal, ce pare preluat de pe un robot telefonic al altor vremuri.

Acest track începe cu un mesaj despre dorinţele care îţi pot fi fatale, dar te corup oricum. Peste o chitară acustică Madonna cântă despre dragoste şi despre dorinţele care devin periculoase. Swae Lee intră pe piesă pe la mijlocul acesteia, cu un hip-hop tineresc, cu accent insular şi ecouri care îi amplifică dramatismul din voce.

Clipul este regizat de către Nuno Xico, care s-a jucat cu unele cadre color într-un clip filmat 95% în alb-negru. Cămaşa multicoloră a Madonnei, pantalonii săi roşii din piele, ochii albaştri şi părul blond aduc culoare în cadru. Am putea spune că am descoperit şi o greşeală în conceptul de Madame X, pentru că Madonna apare şi fără petic pe ochi.

Viitorul său album, "Madame X" vine pe 14 iunie prin casele de discuri Interscope, Maverick şi Live Nation. Recent am putut asculta de pe LP şi colaborarea cu Quavo de la Migos "Future". Madonna a cântat la Eurovision la finala ediţiei 2019, din weekendul trecut. A transmis în Tel Aviv un mesaj de pace, unitate şi trezire la realitate.

Swae Lee este un tânăr rapper de 23 de ani, din Inglewood, California. Este jumătate din duo-ul hip-hop Rae Sremmurd, alături de fratele său Slim Jxmmi. A apărut şi pe track-ul "Close to me" la final de 2018, alături de Ellie Goulding şi Diplo, dar şi pe piesa "Sunflower" de pe coloana sonoră a filmului "Spider-Man: Into the Spider-Verse". Pelicula a primit un premiu Oscar la ceremonia de la începutul anului, pentru cea mai bună animaţie.