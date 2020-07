Cu versuri atât în limba spaniolă, cât și în limba engleză, piesa, care reunește și în titlu cele două limbi, a fost produsă de Tainy și produsă executiv de NEON16.

Videoclipul este regizat de columbianul Stillz, iar imaginile alb-negru o prezintă doar pe Ursula Corbero, fără apariții ale celor patru artiști. Clipul o aduce pe frumoasa actriță în ipostaze emoționante, în postura unei femei care suferă și își exteriorizează stările în cele mai puternice feluri, totul presărat de o nostalgie apăsătoare.

Dacă Balvin a mai colaborat cu Bad Bunny si Tainy până în prezent, "Un Dia (One Day)" este prima colaborare dintre artistul columbian și Dua Lipa.

Dua Lipa este o cântăreață și compozitoare britanică. În 2017 a lansat albumul de debut, ce conține hit-uri precum "Be the One", "Hotter Than Hell", "IDGAF" sau "New Rules", piesă ce a ajuns pe locul 6 în topul Billboard 100. În 2018, artista a câștigat două Premii Grammy: pentru Best New Artist și pentru Best Dance Recording ("Electricity" -- Silk City & Dua Lipa feat. Diplo & Mark Ronson).

Cel mai recent album, "Future Nostalgia", lansat la sfârșitul lunii martie, cuprinde piese precum "Don't Start Now", "Physical", "Break My Heart" sau "Hallucinate".

J Balvin este un artist columbian de reggaeton, care a devenit cunoscut cu piesa "Tranquila", iar, în prezent, este unul dintre cei mai bine vânduți artiști peste hotare din America Latină. În 2015, a intrat în Cartea Recordurilor, pentru cea mai mare perioada de No 1, în top Billboard Hot Latin Songs, cu piesa "Ginza". Totodată, a fost și primul artist de muzică latino care a obținut discul de diamant, pentru vânzări record cu piesele "6 AM" și "Ay Vamos". În 2017, J Balvin dădea lovitura cu altă piesă, "Mi gente" feat Willy William, care a atins, într-un timp foarte scurt, 1 miliard de vizualizări, dar și cu remixul cântat chiar de Beyonce. Un an mai târziu, a colaborat cu Nicky Jam, pentru single-ul "X", dar și cu Jeon si Anita - "Machika".