Compusă de LP, alături de vechii săi colaboratori, Mike Del Rio și Nate Campany, piesa "The One That You Love" reunește echipa responsabilă de "Lost On You", hit care a ajuns nr. 1 din 18 țări și a depășit recent un miliard de stream-uri.

Piesa a fost scrisă și înregistrată la Hotel El Ganzo (decembrie 2019) din San José del Cabo, Mexic. "The One That You Love" combină elemente western, atitudine, romantism, introspecție, nostalgie și, bineînțeles, timbru superb al cântăreței, ce reușește să transmită emoție cu fiecare notă.

Videoclipul oficial a fost filmat de Darren Craig - regizorul cu care LP a mai colaborat pentru piesele "Girls Go Wild" și "Heart To Mouth". Clipul a prezintă pe artistă călărind în Big Sky Ranch din Simi Valley, California. Cele peste 3000 de hectare ale fermei au ajutat la obținerea unui aspect cinematografic vast.

LP ar fi trebuit să concerteze vara aceasta în România. Evenimentul a fost reprogramat din cauza pandemiei COVID-19 pentru data de 11 iulie 2021. Ar fi a patra vizită a artistei în țara noastră. Cântăreața a concertat pentru prima dată în România în 2016 în cadrul evenimentului Full Moon (vezi recenzie), a revenit pentru a deschide pe 17 iunie 2017 primul concert Kings of Leon în țara noastră. LP a vizitat din nou România anul trecut, cu un concert tot la Arenele Romane.