Francis On My Mind - The End

Single-ul "The End" a fost produs de Andreas Soderlund și mixat de Martin Eden (Bjork, Tom Grennan). Scrisă de Francis On My Mind, Andreas Soderlund și Stella Ringdahl într-un studio din Stockholm, în această primăvară, piesa este interpretarea lui Francis cu privire la prima ei suferință din dragoste.

"Trăiesc și iubesc și cred că suferința este inevitabilă. Încep să experimentez toate aceste emoții pentru prima dată și cel mai bun mod prin care știu cum să le tratez este prin muzică. <<The End>> este ajutorul meu pentru o inimă frântă", a declarat Francis On My Mind.

Videoclipul oficial pentru The End a fost filmat pe 3 octombrie în București și este regizat de Lofi Blartisio.

Anul 2021 a fost unul în care Francis On My Mind a intrat cu adevărat pe scena muzicală. După ce a câștigat numeroase spectacole de talente locale, în 2019, la 16 ani, ea a semnat primul său contract cu Universal Music România.

Aventura internațională a lui Francis a început cu prima ei lansare internațională și CE Focus Track, "Circle of Love". Piesa a fost inclusă în nouă playlist-uri New Music Friday și a fost selectată pentru a reprezenta România în campania Samsung Music Galaxy Thursday.

"Circle of Love" a fost urmată de "Swimming Pools", o piesă care te face să visezi la zile însorite lângă apă, mâncând înghețată și imaginându-ți povești de dragoste și posibilitățile pe care acestea le pot aduce. Single-ul a fost remixat de Wankelmut.