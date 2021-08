Francis On My Mind - Swimming Pools

Piesa "Swimming Pools" este compusă de către Larzz Principato, Tiina Vainikainen, Allie Crystal, Stavros Tsarouhas / Nahuel Franco șă evidentiază ideea că vara este păstrată mereu în sufletul oricărei persoane care o iubeşte.

"Piscinele mă fac să visez la zile însorite lângă apă, mâncând înghețată și imaginându-mi povești de dragoste și posibilitățile pe care le pot aduce". (Francis On My Mind)

Single-ul "Swimming Pools" aromatizează simțurile, emoțiile și sentimentele, aduce culoare, savoare și aventură, avem parte de mult mai multe libertăți, mai ales ca vara îți oferă opțiuni și oportunități nelimitate. Cântecul creează o atmosferă plăcută, permițându-ne să visăm încontinuu.

Aventura internațională a lui Francis a început cu prima ei piesă aleasă CE Focus Track, "Circle of Love". A fost inclusă în cele mai importante playlisturi de pe platformele de streaming. Piesa va fi urmată de un remix internațional, care va fi lansat la sfârșitul lunii august.

Francis On My Mind este numele celui mai efervescebt proiect indie-pop din România. Cu amestecul său de romantism cu muzica electro-pop, Francis On My Mind se adresează celor pasionați de muzică izvorâtă din suflet. La doar 18 ani, tânăra artistă compune muzică și studiază pianul.

Primele sale piese, "On My Mind" și "Never Be The Same", au fost ascultate pe platformele de streaming din țări precum Polonia, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și SUA, intrând în unele dintre cele mai mari playlisturi ale genului muzical.