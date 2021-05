"Iubirea ia multe forme. Această emoție emană și transcede orice, te lovește treptat, aduce linistea, creează furtuni. Să explorăm împreună "Circle of Love"", spune Francis On My Mind.

Mixată de Martin Eden (Bjork, Tom Greennan) și masterizată de Hans Philipp Graf (Sophie and The Giants), piesa vorbește despre numeroasele forme ale iubirii, despre momentul în care, câteodată, te simți învins, amenințat sau neputincios. Dar, indiferent de toate, dragostea este și va fi mereu frenetică, ne va ține mereu în viață și ne va face să ne dorim mai mult.

Francis On My Mind este numele celui mai efervescebt proiect indie-pop din România. Cu amestecul său de romantism cu muzica electro-pop, Francis On My Mind se adresează celor pasionați de muzică izvorâtă din suflet. La doar 18 ani, tânăra artistă compune muzică și studiază pianul.

Citește interviul cu Francis On My Mind: "Muzica nu se limitează la un stil anume pentru mine, e despre ce mă face să simt atunci când o ascult"

Primele sale piese, "On My Mind" și "Never Be The Same", au fost ascultate pe platformele de streaming din țări precum Polonia, Germania, Suedia, Danemarca, Norvegia și SUA, intrând în unele dintre cele mai mari playlisturi ale genului muzical.